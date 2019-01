Ski Club d'Ovifat: la piste bleue est fin prête!

On ne parle plus que d'elle...la neige! La neige qui a donc fait son arrivée depuis ce matin partout sur le pays. Les amateurs de glisse en tout genre vont pouvoir s'en donner à coeur joie. Au Ski Club d'Ovifat, en bord de fagnes, la piste bleue sera ouverte demain, dès midi. Mais il faut dire que deux canons à neige y fonctionnent déjà depuis cinq jours. Sans ces deux outils miracle flambant neufs, pas d'ouverture de piste ce mercredi. "Nous avons cinq centimètres de neige naturelle" explique Gunther Elsen, le Président du Ski Club d'Ovifat " et maintenant, avec la neige de culture nous avons pratiquement vingt centimètres, c'est donc une belle couche de neige pour pratiquer le ski alpin." La piste ouvrira dans moins de 24h. L'enneigement doit donc être parfait. Si le vent est favorable, les canons à neige peuvent projeter les flocons jusqu'à soixante mètres. Mais il s'agit toutefois de déplacer les machines sans perdre de temps, comme l'explique Philippe Kornwolf, Administrateur du club:" Il faut aller très vite pour déplacer les canons à neige car, même si il y a une purge automatique, il reste toujours un peu d'eau dans les tuyaux qui pourrait geler et provoquer des bouchons. Ce qui serait évidemment problématique." Financés à 75 pour cent par la Région wallonne, ces deux canons à neige ainsi que leur installation représentent un coût de 700.000 euros. Ils devraient permettre de doubler le nombre de journées d'ouverture du Ski Club d'Ovifat. La piste bleue pourrait en tout cas rester accessible jusqu'à la fin de ce mois, si les conditions météo sont propices.