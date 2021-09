Six semaines après les inondations, le gaz est de retour à Dolhain-Limbourg

Le gaz est de retour à Dolhain-Limbourg. C'est plus tôt que prévu puisqu'il ne devait revenir qu'en octobre. Malheureusement, une seule sinistrée a pu en bénéficier ce mercredi, parce qu'elle est la seule à avoir pu présenter l'attestation de conformité que RESA demande pour rétablir la distribution. RESA avait pourtant prévu de raccorder 150 maisons dès hier. Ces habitants-là vont d'abord devoir faire venir un organisme agréé.

Une seule maison raccordée pour l'instant

Brigitte est donc la seule à avoir de nouveau chaud dans sa maison. Cette habitante de Dolhain-Limbourg frissonnait depuis un mois et demi. RESA vient de la reconnecter au réseau: "Le radiateur est enfin chaud" se réjouit Brigitte. "Il y a eu des jours où on était content d'avoir une couverture".

Mais hier, Brigitte est la seule à Dolhain chez qui Resa ait pu ramener le gaz. "La raison, c'est que les personnes ne sont pas en mesure de nous fournir une attestation de certification de l'ensemble de leur installation ou un rapport de qualité délivré par un organisme agréé" explique Laeticia Naklicki. "C'est obligatoire pour rétablir le gaz dans les foyers. Nous, on rétablit une fois qu'on est sûrs qu'il n'y a aucune fuite de gaz parce qu'il pourrait y en avoir. On se souvient tous des ces images avec des rez-de-chaussées, des caves inondées ou des frigos, plein d'électroménagers qui cognaient dans les murs et potentiellement dans des conduites de gaz. Il faut donc absolument s'assurer que quand on relance le gaz dans les maisons, il n'y a aucun risque de fuite".

Une attestation de conformité obligatoire

Ce jeudi, c'est à Angleur que RESA compte rétablir son réseau de distribution. Pour vous y faire raccorder, il faudra remplir les mêmes conditions: un professionnel doit être venu chez vous pour attester que votre installation est sans danger.

Tous les renseignements sur les certificats que vous devez fournir à RESA se trouvent sur la page de RESA.

Au total, 3600 clients de RESA ont été privés de gaz à la suite des inondations.