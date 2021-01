Six mois avec sursis, pour le "patron" des ateliers d'art contemporain

Le tribunal correctionnel a tranché : c’est bien du salaire déguisé qui a été payé à l’ancien administrateur délégué de cette association culturelle. Il n’est pas contesté que l’homme a effectivement bossé. Mais la convention par laquelle il a perçu des "remboursements de frais" a été conçue pour masquer des paiements de prestations. Et pour correspondre fictivement à des critères de subventions par le fonds social européen, qui a donc été floué. Le délit de faux et usage de faux est établi. L’homme a également mis à charge des Ateliers d’Art Contemporain des dépenses privées, des voyages notamment. Pour ce qui est qualifié d' abus de confiance, il écope d’une peine de six mois de prison avec sursis total, vu le dépassement du délai raisonnable à être jugé, et vu l’absence d’antécédent judiciaire.

En revanche, ses deux collaboratrices, qui ont comparu à ses côtés pour diverses préventions, ont été acquittées, l’une parce qu’elle a peut-être manifesté de la négligence, mais sans intention frauduleuse, l’autre parce que son titre de coordinatrice ne suffit pas à faire peser sur elle la responsabilité pénale de faits dont elle n’est ni auteur ni complice.

C'est l'épilogue d'un long feuilleton, qui a duré près de sept ans. Plusieurs mandataires socialistes liégeois ont été mis en cause, au cours de l'enquête, mais la magistrate s'est précisément appuyé sur leurs témoignages pour estimer que le "seul maître à bord" des Ateliers d'Art Contemporain est fautif.