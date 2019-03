Six et douze mois de prison pour le chauffeur et le propriétaire du camion fou de Mont-Theux

Voici quatre ans, un camion en perdition a fauché mortellement deux personnes, avant de terminer sa course folle, en feu, dans une habitation, au pied de la descente de Mont-Theux, en région verviétoise.

Le chauffeur ukrainien et le patron polonais de la firme de transports routiers ont été jugés pour homicide involontaire, en correctionnelle. Il faut dire que plusieurs infractions et défectuosités ont été établies au niveau du dispositif de freinage et de l'entretien technique du poids-lourd. Le tribunal a condamné le conducteur à six mois de prison avec sursis, et le propriétaire du véhicule à douze mois. C'est largement en-dessous des deux ans requis par le procureur du roi, qui réfléchit à la possibilité d'interjeter appel.

Des peines de déchéance du permis de conduire ont également été prononcées, d'une durée effective de trois mois pour chacun des prévenus. Déchéance d'application uniquement sur le territoire belge: il n'existe pas de sanctions pénales européennes pour ce genre de délit...