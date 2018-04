Six ans de prison pour le viol de ses belles-filles âgées de moins de 10 ans

Un quadragénaire habitant le sud de la Communauté germanophone a été condamné, mercredi par le tribunal correctionnel d'Eupen, à une peine de six ans de prison. Il a été reconnu coupable de faits de viol et d'agressions sexuelles sur ses belles-filles, de détention d'images à caractère pédo-pornographique et de coups et blessures à l'encontre de sa compagne de l'époque et des enfants.

C'est en 2014 que l'une des deux adolescentes s'était confiée pour la première fois à une amie.

"Lors de leur audition filmée, les deux jeunes filles, qui avaient moins de 10 ans lors des premiers faits, ont fait des déclarations très précises quant à ce qui se passait avec le prévenu, entre 2006 et la fin de l'année 2013. Leurs attitudes laissent penser qu'elles ont effectivement été victimes de leur beau-père", avait indiqué la substitut du procureur du roi, lors de la première audience en mars dernier.

L'avocat du prévenu, grièvement malade, qui avait contesté toutes les préventions et fait le procès de la maman des enfants, avait plaidé en faveur de l'acquittement de son client.

Une ligne de défense qui n'a pas convaincu le tribunal qui a déclaré toutes les préventions établies. Le quadragénaire écope d'une peine de six ans de prison ainsi que déchéance des droits visés par l'article 31 du code pénal pour une durée de dix ans.

Les deux victimes, qui s'étaient constituées partie civile, se voient, chacune, attribuer un montant provisionnel de 5.000 euros.