Sinistrée, puis relogée, une jeune mère de famille doit déjà penser à déménager à nouveau

Se reloger est un vrai casse-tête pour les sinistrés des inondations et même quand une solution est trouvée elle peut être fort temporaire.

C’est la situation que vit Gaëlle Helman. Elle est la maman de deux enfants de cinq et neuf ans. Elle louait, via une agence immobilière sociale, une maison dans le quartier de La Brouck à Trooz. Les inondations l’ont rendue inhabitable. L’agence immobilière sociale l’a relogée dans une maison à Aywaille, pour six mois au maximum, mais ce sera sans doute moins. Résultat : Gaëlle Helman doit déjà songer à redéménager.

Dans six mois grand maximum je dois être partie

Dans la maison qu’elle occupe actuellement, beaucoup d’objets sont encore dans des caisses. "A quoi bon vider les caisses si c’est pour de nouveau les refaire et subir un deuxième déménagement en urgence ?", commente Gaëlle Helman. "Quand on est arrivés ici, on s’est dit qu’on allait pouvoir un petit peu se poser après la catastrophe qu’on a vécue. Cinq jours après, on nous annonce que dans six mois grand maximum je dois être partie. Dans la convention, il est bien écrit que l’hébergeur peut me demander de partir du jour au lendemain."

L’agence immobilière sociale lui a conseillé de chercher au plus vite un autre logement mais c’est loin d’être simple pour Gaëlle Helman : "Je suis une famille avec deux enfants. J’ai un chien. Et les loyers sont exorbitants. C’est épuisant. Ça fait des jours que je fais des cauchemars. Mentalement, moi, j’arrive à bout".

D’autant plus qu’elle doit aussi faire des démarches pour tenter d’être indemnisée pour ce qu’elle a perdu dans les inondations. "Je n’ai même pas droit à la prime avance sur assurance parce que j’ai un dossier qui n’est même pas encore ouvert, que l’AIS doit se charger d’ouvrir", explique Gaëlle Helman.