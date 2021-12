Signature d'une convention entre les zones de secours de Hesbaye et du Limbourg

Des pompiers d'une zone de secours wallonne qui interviennent en Flandre lorsqu'ils sont les plus proches, et vice versa, cela arrive régulièrement le long de la frontière linguistique. Mais parfois, cela peut poser des problèmes.

C'est pourquoi une convention vient d'être conclue entre la zone de secours de Hesbaye, francophone, et celle de Zuid-West Limburg, flamande. Marc Duvivier, commandant de la zone Hesbaye: "On veut juste maintenir le principe de l'aide adéquate la plus rapide. Cela signifie que nous souhaitons envoyer le moyen le plus rapide sur place. Ça, ça va être maintenu, mais en même temps, on veut éviter le double départ, c'est-à-dire qu'on évite que les deux zones, le territorialement compétent et le plus rapide, envoient des moyens qui ne sont finalement pas utiles. Cela évite évidemment que la zone qui est impactée, mais qui n'est pas plus rapide, déforce sa zone. Ce sont finalement des coûts moindres pour l'habitant, car l'habitant paye une redevance, et si on peut à un moment donné éviter ces coûts, c'est d'autant plus intéressant pour l'habitant. Le troisième principe de cette convention veut s'assurer que, quand nous sommes sur place, nous ayons quelqu'un qui puisse éventuellement traduire, si c'était nécessaire".