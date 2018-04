Shy'm et Kid Noize têtes d'affiche du Yes2DayLand Festival à Aywaille

Shy'm et Kid Noize seront les têtes d'affiche du Yes2DayLand Festival, organisé à Aywaille (province de Liège) du 31 août au 2 septembre, ont indiqué en début de semaine les organisateurs sur leur page Facebook. Cette annonce confirme leur volonté d'inscrire l'événement dans la durée et la qualité après avoir accueilli en 2017 Henri PFR, Mosimann et Mustii.

Pour fêter ses dix ans de carrière, couronnées de 3 NRJ Music Awards, ainsi que la sortie de son dernier album "Heroes", l'artiste française, ancienne candidate et jurée dans l'émission "Danse Avec Les Stars", sera de passage au centre récréatif d'Aywaille à la fin de cet été. Elle y partagera l'affiche avec le DJ bruxellois Kid Noize appelé à mettre le feu à la plaine d'Aywaille.

Les organisateurs ont également annoncé la présence de Todiefor, à l'affiche des Francofolies de Spa en juillet, et de Hong Kong Star, tribute de France Gall. Une occasion de rendre hommage à l'artiste française décédée le 7 janvier dernier.

En 2017, entre 12.000 et 13.000 festivaliers avaient participé à la 3e édition d'un festival qui vise à récolter des fonds pour financer les projets culturels au sein des écoles aqualiennes.

L'augmentation de la fréquentation du festival, estimée à 50% par rapport à l'année précédente, avait permis à l'ASBL "Kin Porte Le Projet", organisatrice de l'événement, de constituer un fonds d'intervention de 12.000 euros.



Belga