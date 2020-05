Seraing: vers une épicerie sociale et des potagers urbains collectifs

La Ville de Seraing souhaite mettre en place une épicerie sociale proposant des produits, à prix modérés et issus de productions maraichères de proximité, destinés à un public précarisé.

Une aide supplémentaire aux personnes dans le besoin

"Il s’agit d’un projet qui me tient particulièrement à coeur et auquel j’ai longuement réfléchi via le Master Plan Social", explique dans un communiqué le bourgmestre, Francis Bekaert. "Je pense qu’il pourra véritablement apporter une aide supplémentaire aux personnes dans le besoin qui pourraient malheureusement être plus nombreuses suite à la crise du coronavirus. Aujourd’hui, je suis très heureux qu’il puisse peu à peu prendre forme."

Une vision que partage le Président du CPAS, Eric Vanbrabant, ainsi que la Présidente de l’ASBL "Un toit pour la Nuit", Laura Crapanzano: "La présence d’une épicerie solidaire va permettre d’aider encore plus les personnes fragilisées, dépourvues de moyens importants, qui pourront continuer à s’alimenter correctement et ainsi retrouver peu à peu une vie normale."

Des potagers urbains

Pour éviter les abus, l'accès à l'épicerie sociale sera soumis à une analyse préalable de la situation de la personne demandeuse.

Actuellement, la date et le lieu pour accueillir l'épicerie n'ont pas encore été définis.

En ce qui concerne les articles qui y seront disponibles, la Ville de Seraing ambitionne de mettre à disposition plusieurs terrains publics non pollués pour en faire des potagers urbains gérés par des maraichers de proximité.