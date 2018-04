Seraing: une motion de soutien aux aides familiales votée à l'unanimité

A Seraing, le conseil communal a voté lundi soir, à l'unanimité une motion de soutien à l'aide à domicile. C'est la deuxième commune après Dison, à voter cette motion. A Seraing, une dizaine d'aides familiales munies d'un calicot ont d'ailleurs assisté au vote.

La motion, déposée par la socialiste Deborah Geradon veut mettre en évidence leur profession, sa pénibilité et revaloriser le secteur de l'aide à domicile, un secteur considéré comme un maillon essentiel du maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. Surtout face au vieillissement de la population. Il faut dire qu'à son siège à Seraing, la CSD -la Centrale des Soins à Domicile du réseau Solidaris- emploie environ 700 personnes.

De plus en plus de bénéficiaires souffrent de dépression, d'addiction ou de démence

Pour Deborah Geradon, avec l'assurance autonomie, le projet de réforme de la ministre Greoli fait craindre la suppression de l'aide aux personnes en difficultés sociales, ce qui représente environ 30 à 40% des bénéficiaires de l'aide à domicile. "Avec comme conséquence la perte aussi donc de 40% d'emplois." Et de rappeler que cette aide à domicile ne se limite pas aux personnes âgées. "Les aides familiales ont un métier qui, de jour en jour, est de plus en plus difficile d'un point de vue moral et physique. Elles sont confrontées à un nombre de plus en plus important de bénéficiaires souffrant de démence, d'addiction, de dépression et qui de surcroît, sont précarisées."

Sans aide à domicile, où vivront ces personnes en perte d'autonomie?

Béatrice est aide familiale depuis 20 ans. Entretien de l'habitation, courses, préparation du repas, gestion du budget, soutien pour les devoirs... Ses tâches sont multiples. "Souvent, ces personnes ne voient que nous pendant une semaine." Et que deviendront ces personnes souvent isolées sans aide familiale? "Certaines iront en maison de repos, certaines peut-être, leurs enfants pourraient les reprendre mais je ne vois vraiment pas où on pourrait mettre les personnes qu'on ne sait pas aider."