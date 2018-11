Seraing: négociations rompues entre Ecolo et le PS

C'est fini entre écolo et le PS à Seraing. Ecolo annonce que les négociations pour former une majorité communale sont rompues. Les verts ne discutent plus avec les socialistes. Et ils se défendent d'avoir fait de la surenchère.

"Ce n'est pas vrai" jurent les écolos sérésiens "qu'on en demandait trop". Les écologistes sérésiens voulaient deux échevins. Sur neuf personnes au collège, ça ne leur semblait pas exagéré. C'était nécessaire expliquent-ils pour pouvoir appliquer leur programme politique : "un échevin isolé au sein du Collège ne créait pas, au sein de la future équipe, l'équilibre nécessaire à la réalisation d'un programme évolutionnaire pour notre ville".

Ecolo rejoint donc le PTB dans l'opposition communale à Seraing.

Les verts regrettent que le PS "préfère la continuité malgré le signal des électeurs". Pour rappel, Alain Mathot n'était plus candidat en octobre dernier pour cause d'affaire Intradel. Le PS de Seraing a perdu quatre sièges aux élections. Mais il garde une toute petite majorité absolue de 20 conseillers sur 39 qui lui permet de rester aux commandes.