Seraing : mobilisation contre l'augmentation du coût des déchets

A Seraing, l’augmentation de la taxe sur les poubelles reste indigeste pour une partie de la population. Il en a été longuement question au conseil communal mardi soir. Un conseil auquel ont assisté quelques dizaines de Sérésiens mécontents. A l’appel de l’opposition PTB, ils étaient près de 80, pancartes à la main, à manifester contre cette hausse de taxe.

La majorité socialiste veut appliquer le coût vérité réclamé par la Région wallonne. La taxe fixe passe donc, par exemple, de 88 à 126 euros pour un couple et de 103 à 157 euros pour une famille de 4 personnes.

De plus en plus cher malgré le recyclage

Le coût vérité, une justification qui a bien des difficultés à passer auprès de la population : "on produit moins de déchets et on paye de plus en plus.", explique Cathy, "moi, je suis isolée. Je paye 75 euros et ça va augmenter de 15 euros soit 90 euros. Ma pension c’est 1200 euros donc, pour moi, ces 15 euros ça représente presque une semaine pour manger."

Cette taxe poubelle, c’est un cheval de bataille du PTB qui, sans surprise, a voté contre : "Cette taxe soulève des passions car Seraing est une ville de plus en plus pauvre et on demande aux gens de payer de plus en plus pour leurs poubelles. C’est illogique parce que les Sérésiens trient de plus en plus. Il y a en moyenne 20 kilos de déchets en moins par an et par habitant par rapport à il y a 6 ans et malgré cela la taxe a explosé et ça ne va pas de faire peser cette charge du tri sur la population. C’est injuste et anti social", commente le conseiller communal PTB Damien Robert.

Diminution de prix pour les dépassements

Du côté de la majorité socialiste, on relativise l’impact de cette hausse tarifaire : " par mois et par habitant, c’est en moyenne une augmentation de 80 centimes en fonction de la composition de ménage", calcule Laura Crapanzano, l’échevine de la Propreté. Si la taxe socle augmente, la taxe proportionnelle, elle, diminuera : " les suppléments pour les personnes qui dépassent leur quota de déchets diminuent de 50% pour tout le monde", ajoute l’échevine. Les Sérésiens pourront également, dès le 1er décembre, mettre plus de types d’emballages dans leur sac PMC (P + MC), ce qui, affirme la majorité, induira aussi des économies. Quant aux personnes qui éprouveraient des difficultés de paiement, un échelonnement sur un an est possible sans frais supplémentaire et tout dossier sera aussi étudié individuellement si nécessaire.

Une diminution pour ceux qui dépassent leur quota, c’est un comble pour l’opposition Ecolo. C’est le contraire qu’il fallait faire, disent les Verts. "Une taxe fixe très basse et une taxe proportionnelle haute, cela aurait incité davantage les gens à réduire encore leurs déchets", explique Paul Ancion.

Quant à Fabian Culot, MR, il dénonce une taxe "yoyo" qui change tout le temps "nous n’avons pas voulu voter contre pour appeler à l’apaisement mais nous ne votons pas pour non plus car il y a une responsabilité politique que nous voulons sanctionner".

L'augmentation sera effective dès janvier prochain.