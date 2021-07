Seraing: les travailleurs d’ESB gagnent en justice après une reprise discutable

C'est une victoire pour 83 des anciens travailleurs de l'entreprise ESB à Seraing. Le tribunal de l'entreprise de Liège a condamné GMH, l'ancien actionnaire de l'aciérie électrique Engineering Steel Belgium, qui avait fait faillite en 2016.

Un jugement "historique"

C'est un jugement qualifié d'historique par les organisations syndicales qui soutenaient ces travailleurs dans leur action en justice. Le jugement reconnaît en fait que GMH a contourné ses obligations envers les travailleurs.

Les faits remontent à 2014. L'entreprise est en difficultés. Elle veut licencier 125 travailleurs via un plan Renault. Le plan social est pratiquement finalisé lorsque l'actionnaire annonce un repreneur. Le plan de celui-ci est jugé peu crédible par les syndicats mais la reprise se fait quand même. Le 27 avril 2016, c'est la faillite et pour les travailleurs, il n'est dès lors plus question de plan social.

Une audience en septembre pour fixer les dommages

Dans son jugement, le tribunal a estimé que GMH avait vendu l'entreprise à un repreneur qu'il savait non fiable. Une nouvelle audience est prévue le 15 septembre pour fixer les dommages dont GMH devra s'acquitter envers les 83 travailleurs étant allés en justice.