Les suites du conflit entre EDF Luminus et les travailleurs de sa centrale TGV de Seraing

Depuis lundi, le personnel de la centrale TGV de Seraing mène une action de grève et organise des blocages. Il proteste contre un licenciement qu’il juge abusif. A la demande d’EDF Luminus, des huissiers sont allés constater les différents piquets organisés depuis le début de la semaine.

Ce vendredi matin, les travailleurs de la centrale TGV de Seraing ont entamé une nouvelle action de blocage, à Villers-le-Bouillet, à l’entrée d’un site sur lequel des sous-traitants d’EDF Luminus installent actuellement des éoliennes. "Nous sommes ici pour retarder un petit peu le chantier. Ce qui a déclenché cette action, c’est le licenciement abusif d’un travailleur qui, selon la direction, n’aurait pas rendu son certificat médical en temps et en heure. Or nous avions les éléments qui prouvaient que son certificat avait été envoyé par recommandé avec accusé de réception. Ce que nous dénonçons également c’est que le degré de sanction prévu dans le règlement de travail, lui n’est pas respecté et donc on passe directement par la case C4. C’est inadmissible pour nous", explique le vice-président régional de Liège de Gazelco.

Le piquet a été levé vers 16 heures, suite à une intervention de huissiers et de policiers.

Pour sa part, EDF Luminus juge inconcevable la réintégration du travailleur concerné mais se dit disposée à dialoguer sur les modalités de départ. La société indique que le licenciement a été mûrement réfléchi et qu’il fait suite à une série de manquements et de rappels à l’ordre intervenus au fil du temps. EDF Luminus confirme notamment ne pas avoir reçu le certificat de maladie évoqué du côté syndical.