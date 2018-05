Seraing: le travail reprend, les problèmes demeurent chez Eurogentec

Le personnel reprendra le travail lundi, mais c'est toujours le dialogue de sourds chez Eurogentec au parc scientifique du Sart Tilman.

Depuis des mois, le personnel tente, en vain, de sensibiliser la direction à ses conditions de travail.

Des tentatives de conciliation ont eu lieu. Mais ce jeudi, devant un nouvel échec, le front commun Setca-CNE a décidé d'un jour de grève. La grève de ce vendredi n'a pas donné plus de résultat.

Burn-out en augmentation

Le problème est notamment celui de la charge de travail et des dépassements horaires. Des conditions de plus en plus difficiles dans une entreprise de pointe en biotechnologie et qui achète et construit pourtant de nouveaux bâtiments. Les syndicats dénoncent d'ailleurs un nombre croissant de personnes en burn out ou sur le point de l'être.

Créée dans le giron de l'Université de Liège, Eurogentec appartient désormais aux Jjaponais de Kaneka.

Les syndicats veulent encore croire au dialogue. Lundi, les syndicats réclameront une nouvelle réunion de conciliation en commission paritaire. En attendant le personnel reprend le travail ce lundi.