Seraing: le PS va-t-il perdre sa majorité absolue et qui va succéder à Alain Mathot?

A Seraing, le PS est au pouvoir depuis presque 120 ans. Va-t-il perdre sa majorité absolue? Et qui succèdera à Alain Mathot comme bourgmestre? La réponse est loin d'être évidente. Il y a 3 mois, l'annonce de son retrait a fait l'effet d'une bombe politique dans la cité du fer. Personne ne s'y attendait.

Un retrait qui fait suite au jugement dans le dossier Intradel, jugement qui cite le nom d'Alain Mathot associé à une corruption de plus de 700.000 euros. Après moultes péripéties, c'est Francis Bekaert, le président du CPAS depuis plus de 20 ans, qui lui succède au pied levé comme tête de liste PS.

Francis Bekaert, c'est la vieille garde du PS sérésien. C'est un fidèle d'Alain Mathot. Derrière lui sur la liste, la jeune députée wallonne Deborah Geradon -32 ans- incarne le renouveau. Et elle -comme d'autres- pourrait créer la surprise... Sans Alain Mathot, une page se tourne à Seraing. Tout est possible.

Le challenge du PS, c'est de conserver sa majorité absolue. Et c'est loin d'être gagné.

Sur sa gauche, premier parti dans l'opposition, le PTB a le vent en poupe. Bien ancré à Seraing, il s'attend encore à progresser. Mais personne ne veut aller au pouvoir avec lui. Derrière, Écolo et le MR sont tous les deux prêts par contre à rejoindre le PS pour former une majorité. Le cdH en pleine reconstruction est quasi absent. A côté, 5 autres listes se présentent (Défi, Wallonie Insoumise, Parti Populaire, Agir, la droite).

Face à la crise sidérurgique, dans son programme, le PS à Seraing veut poursuivre son Master Plan entamé au début des années 2000 pour rebooster le centre-ville...

MR, Ecolo et cdH y sont également favorables. Mais l'opposition dénonce aussi l'abandon des autres quartiers. Le PTB, lui, est contre ce master plan qui selon lui, fait la part belle aux promoteurs et met en avant la lutte contre la pauvreté comme priorité. Autres dossiers qui feront débat à Seraing: le projet de tour à Jemeppe et d'Eros center. Décidément, l'ombre d'Alain Mathot risque encore de planer demain sur la politique communale sérésienne.

