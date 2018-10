Seraing: le PS conserve sa majorité absolue pour un cheveu

C'était l'une des questions de ce scrutin à Seraing, le "PS" allait-il conserver sa majorité ? Oui, mais de peu... Avec 42,77 %, les socialistes comptent 20 sièges sur les 39 possibles. Francis Bekaert sera le bourgmestre de Seraing (4 635 voix), mais il faudra compter sur la nouvelle garde socialiste incarnée par Déborah Géradon (4 449 voix).

Le PS a résisté à la progression fulgurante du "PTB". La liste emmenée par Damien Robert réalise une percée de 10 % et pointe à 24,21 % soit 11 sièges. Loin derrière, le "MR" (10,93 %) récolte 4 sièges, comme "Ecolo" (10,03 %). Enfin, le "CDH" (2,14 %) perd son seul siège et est devancé par le "Parti-Populaire" (3,41 %) et "DéFi" (3,38 %). "La droite" (1,42 %), "Agir" (1,15 %) et "Wallonie Insoumise" (0,56 %) ferment la marche.

Reste à savoir si le "PS" dirigera la commune seul ou s'il s'alliera avec l'un de ses adversaires pour assurer une majorité confortable. Le "MR" et "Ecolo" ont déjà fait savoir qu'ils étaient intéressés.