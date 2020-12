Seraing: le bourgmestre interdit une manifestation du PTB contre la taxe poubelle

"Cette taxe a beaucoup trop augmenté", estime le PTB. La facture des citoyens vient d'exploser. Le PTB demande que cette augmentation soit annulée et que les bénéficiaires du CPAS et chômeurs reçoivent une prime de 100 euros pour les aider à payer leur taxe poubelle. Le PTB avait annoncé une manifestation ce dimanche. Mais le bourgmestre l'a interdite, pour des raisons sanitaires.

"L'objectif est purement politique", estime le PTB

Pourtant, nous allions respecter toutes les normes, se justifie le PTB. Et le gouverneur autorise les manifestations statiques de moins de cent personnes. "Malgré tous ces feux verts, le bourgmestre de Seraing a prétexté un risque sanitaire pour nous interdire notre droit de manifester contre l'augmentation de la taxe poubelle" explique Damien Robert, du PTB. "L'objectif est purement politique. C'est tout simplement d'interdire aux Sérésiens de manifester contre l'augmentation de la taxe poubelle. Les gens ne comprennent pas pourquoi, alors que la pauvreté augmente, les pouvoirs publics devraient encore un peu plus les enfoncer au lieu de les aider".

"Vu la situation sanitaire actuelle, c'est inopportun", selon le bourgmestre

"Considérant la situation sanitaire actuelle, que ce soit sur Seraing, mais aussi un peu partout en Belgique et les efforts qu'on demande à la population, j'ai jugé inopportun, en tant que responsable de la sécurité publique et de la sécurité sanitaire de mes concitoyens, d'autoriser cette manifestation" estime de son côté Francis Bekaert, le bourgmestre de Seraing. "Je rappelle quand même qu'Intradel, c'est une taxe, mais ça passe par la ville de Seraing, alors qu'il serait beaucoup plus simple que, comme ça se fait avec d'autres intercommunales -je pense à la CILE ou Resa-, les factures soient directement envoyées à la population".

Le PTB de Seraing avertit qu'il manifestera quand même contre l'augmentation de la taxe poubelle. Mais il manifestera en voiture.