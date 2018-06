Seraing: la police démantèle un important trafic de stupéfiants dans un café de la Ville

La police a mené lundi une opération judiciaire de grande ampleur à Seraing, en démantelant un trafic de stupéfiants au sein d'un des cafés du quartier, annoncent mardi le chef de corps de la police de Seraing-Neupré et le bourgmestre de Seraing, Alain Mathot, dans un communiqué commun. En automne dernier, une grosse opération policière avait déjà été menée au Molinay à Seraing pour des faits de vol et de recel et la police a décidé de poursuivre ses recherches dans ces mêmes lieux. Après plusieurs mois d'enquête, l'opération de lundi a mené à la fermeture de l'établissement commercial et à la privation de liberté de neuf personnes.

Aucune autre information ne sera donnée "par respect de la présomption d'innocence et parce qu'il ne nous appartient pas de communiquer sur cette affaire à l'instruction", précisent le chef de corps Yves Hendrix et le bourgmestre.

"Ces deux opérations étant désormais bouclées, le renouveau du Molinay peut passer à une deuxième phase puisque dès ce jeudi, une grande opération propreté va être menée de front par le service des Travaux, les gardiens de la paix et la police, qui attendaient ce 'feu vert' pour démarrer", poursuivent-ils.

Après avoir mis en évidence les projets de réaménagement de ce quartier sérésien, les autorités communales et policières ont également tenu à souligner leur étroite collaboration et à rappeler aux riverains qu'ils peuvent à tout moment faire appel à la police et à la Ville via différents moyens de communication que sont internet, les réseaux sociaux ou encore le partenariat local de prévention.