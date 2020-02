Seraing: la phase finale du boulevard urbain traverse le site du Haut-Fourneau 6

A Seraing, la phase 3 du boulevard urbain est dans les cartons. Le projet du SPW Mobilité sera présenté au public le 4 mars. Ensuite, l’étude d’incidences sera réalisée pour introduire la demande de permis. Ce dernier tronçon ouest d’un peu plus d’un kilomètre ira de la rue du Charbonnage à la rue Vieille Espérance. Il traversera le site du Haut-Fourneau 6. Dans la cité du fer, le boulevard urbain, c’est un peu la colonne vertébrale du redéploiement de la ville. La nouvelle voirie s’inscrit dans le Master Plan. Au final, il fera 6 kilomètres et demi.

Un chantier d'environ 10-12 millions d'euros qui devrait s'achever en 2023

Christophe Bléro, porte-parole du SPW mobilité : "la phase 3 concerne la prolongation du boulevard urbain existant. Il s’agit de traverser la zone occupée par l’ancien Haut-Fourneau 6 sur l’ancien site d’Arcelor et de rejoindre la N90. L’idée, c’est d’avoir un développement urbain tout au long du boulevard sous la forme de petites et moyennes entreprises mais également de logements." Les travaux pourraient commencer dans un an. Mais la présence possible de pollutions dans les sols du HF6 pourrait les retarder. Le but, c’est de terminer les travaux pour 2023 à cause du délai pour bénéficier des subsides européens estimés à environ 2 millions d’euros. L’ensemble du chantier lui, s’élève à environ 10 à 12 millions d’euros.

Une réunion d’information au public sur le projet de phase 3 du boulevard urbain se tiendra le mercredi 4 mars à 19 heures à la cité administrative de Seraing.