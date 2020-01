Seraing: la folie burlesque d'Isabelle Innocente au centre culturel

Isabelle Innocente est institutrice et elle exerce son métier dans une école liégeoise. À côté de sa vie d’enseignante, elle a une véritable passion pour les planches. Elle a pris de nombreux cours de théâtre et d’expression orale à l’Académie Gretry, aux cours de la Province donnés par Luc Jaminet mais également au cours Florent à Bruxelles. En 2013, elle présente un spectacle intitulé "Demain, j’accouche" qui connaît un beau succès.

Isabelle Innocente : "Vous allez découvrir un personnage aigri, qui en a vraiment marre de la vie et qui, juste avant de monter sur scène, a pris une dose irraisonnable de barbituriques comme Dalida. Elle veut en finir et surtout savoir à quel moment son parcours a dérapé. Il s’agit d’un spectacle d’humour et interpréter de façon très grotesque. Je pense que beaucoup de personnes dans le public vont se retrouver à un moment ou à un autre dans ce personnage".

Isabelle Innocente sur scène - © Henry Magenès

Une aide précieuse du centre culturel

Dans sa nouvelle mission, le Centre Culturel de Seraing a la possibilité de proposer à un artiste une aide à la création et à la diffusion. Comme l’explique Isabelle Innocente :"J’avais déjà eu l’occasion de faire des premières parties et de jouer mon spectacle au Centre Culturel. Au début de la création de ce nouveau spectacle, nous avons reçu un coup de téléphone et nous avons tout de suite accepté. Une aide comme celle-là ne se refuse pas ! Et cette collaboration a très bien fonctionné grâce aussi à toute l’énergie déployée par l’équipe du centre culturel".

Le spectacle de ce samedi au Centre Culturel de Seraing est complet. Il est proposé une nouvelle fois au public les 27,28 et 29 mai à la Comédie en île.