Seraing: la fin de l'année est une période de grande activité pour le maître-verrier Christophe Genard

L'artisan verrier souffle bien sûr aussi de nombreuses pièces en verre destinées à la vente. En ce moment, Christophe Genard les produits à un rythme soutenu: "C'est vrai qu'on est dans une période très, très chargée. On a beaucoup de clients qui nous demandent des productions pour cette fin d'année. On est très occupés avec les boules de Noël. Avec aussi des contenants pour bougies pour la marque NuanSé (d'Embourg). Ce sont des produits 100% liégeois. Nous, on conçoit une partie de la collection avec des pots qui sont soufflés de manière complètement artisanale et là, on est en plein dans le rush de fin d'année. On a aussi du travail pour des bijoux avec la marque Audrey S. (basée, elle, à Crisnée). On anticipe un peu différentes manifestations de type "marchés de Noël" pour pouvoir présenter ces bijoux."

Des pièces produites par Christophe Genard - © RTBF - Martial Giot

Les pièces peuvent être produites "en série" ou être des objets totalement uniques. "Bien sûr, le simple fait que ce soit soufflé de manière artisanale fait que ce sont chaque fois des objets uniques, malgré le fait qu'on puisse utiliser à certains moments des moules pour calibrer les formes notamment pour les bougies.", explique Christophe Genard,"Notre grande force, c'est aussi de pouvoir en effet proposer des objets qui sont personnalisables aussi bien en tailles, qu'en poids, qu'en coloris, et donc arriver à proposer un objet complètement unique pour une occasion unique aussi, ici en fin d'année."

Près de deux ans et demi après son installation, comment le maître-verrier voit-il l'avenir ? "Je le vois bien.", répond-il, "On s'amuse toujours aussi bien. On a beaucoup de travail. On a plaisir à recevoir les visiteurs de Cristal Discovery. On reçoit aussi beaucoup de personnes qui veulent souffler leurs boules de Noël en cette période. On a sans cesse une fréquentation qui est en augmentation. On essaie de grandir avec de petits investissements en termes d'outillage, en termes de packaging, en termes d'image... On a d'ailleurs décidé de changer l'Atelier du Val en Atelier Christophe Genard en cette fin d'année, pour pouvoir répondre encore plus à cette demande d'objets personnalisables uniques et de pouvoir aussi présenter toute une série d'objets destinés à des galeries d'art particulièrement ou des magasins haut de gamme, des objets vraiment de luxe, personnalisés et personnalisables."