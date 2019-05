Seraing : l’école peut-elle vérifier la validité d’un certificat auprès d’un médecin?

La direction d’une école peut-elle contacter un médecin pour juger de la validité d’un certificat rentré par un élève ? Pour l’Ordre des médecins, c’est non. Pourtant, à l’athénée Air Pur de Seraing, un courrier adressé aux parents en évoque la possibilité à l’approche des examens. Une « mise en garde » selon la direction, qui vise à éviter les certificats de complaisance. Pourtant, l’Ordre des médecins est formel : ce n’est pas à la direction de l’école de vérifier la validité d’un certificat.

Le médecin qui répondrait entamerait le secret professionnel

« Je veux particulièrement attirer l'attention de tous sur les certificats de complaisance (...). En cas de doute sur la véracité du certificat, je pourrais contacter le médecin pour juger de sa validité » : c’est en ces termes que la préfète des études de l’Athénée Air pur de Seraing avertit dans un courrier, les élèves et leurs parents. Une phrase qui choque le docteur Roland Kerzmann, président de l’Ordre liégeois des médecins. « Dès le moment où elle contacte un médecin dans le but de vérifier la validité d’un certificat, elle sort de ses attributions, elle sort de sa compétence. Le médecin qui répondrait, commettrait finalement une faute parce qu’il devrait -s’il répond-, entamer le secret professionnel. »

C’est l’Ordre des médecins qui vérifie la validité

Le directeur adjoint de l’enseignement de la communauté française, Didier Leturcq, parle plutôt de maladresse dans la formulation : «un contact est pris -ou sera pris- avec la direction de l’établissement pour reformuler cette partie du courrier adressé aux parents. Ce n’est donc pas le chef d’établissement, c’est l’Ordre des médecins qui va vérifier la validité d’un certificat médical. Ici, ça pouvait être mieux formulé, c’était de prendre contact pour savoir si un certificat médical était bien émis par le médecin X ou le médecin Y. Et le médecin a parfaitement le droit de ne pas répondre à un chef d’établissement.»

Distinguer certificats de complaisance et faux certificats

L''année dernière, à l’athénée Air pur de Seraing, une filière d’une vingtaine de faux certificats a d’ailleurs de cette manière été détectée et, précise-t-on à la Communauté française, suivie par la justice. Il faut donc distinguer faux certificats et certificats de complaisance. En cas de soupçon de complaisance, c'est donc bien au conseil de l'Ordre des médecins que l'école doit s'adresser. c'est lui qui reste compétent pour établir s'il y a eu complaisance ou non.