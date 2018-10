Seraing inaugure le premier parc cinéraire de Wallonie au cimetière de la Bergerie

Enterrer les cendres d'un défunt au pied d'un arbre choisi par la famille. C'est désormais possible à Seraing. C'était ce mercredi l'inauguration du premier jardin cinéraire de Wallonie. Dans le cimetière de la Bergerie, la commune a aménagé avec soins un espace vert composé d'un jardin avec des bancs, des arbres d'essences différentes, des pelouses de dispersions, des fleurs et même une pergola. Aujourd'hui, à Seraing, une personne sur deux choisit l'incinération.

Ce parc est destiné à accueillir tous les types de sépultures cinéraires. Xavier Deflorenne, le spécialiste des cimetières pour la Région wallonne: "On sait très bien que les pelouses de dispersions ne sont jamais en très bel état. Dans ce cas-ci, il y a une réflexion pelouses de dispersion, avec des pelouses en galets, des pelouses en gabions, ce genre de choses. Parallèlement, nous avons des zones d'inhumation des urnes au pied des arbres. On intègre aussi toute cette dimension de retour à la nature puisque les urnes mises en pleine terre doivent être biodégradables. Vous avez aussi la présence de cavurnes, des petits caveaux qui permettent de placer les urnes. Dans ce cas-ci, il y a une véritable réflexion urbanistique autour de cette création avec la vraie volonté d'utiliser l'incinération pour créer un poumon vert au sein du cimetière". Un lieu de recueillement aussi: "Ça se traduit par un parc, un véritable jardin, avec des bancs qui sont installés un peu partout. Vous avez un cheminement dans une zone arborée avec une véritable volonté d'amener un endroit de recueillement pour la population, c'est-à-dire simplement un lieu où les gens peuvent venir s'asseoir, respirer, et vivre leur deuil, c'est-à-dire à chaque fois arriver à dépasser cette rupture. Cette une vraie nouveauté".