Seraing: fin d'un long conflit social chez EDF Luminus

Au total, la grève aura duré 12 jours, paralysé la centrale TGV de Seraing et d'autres sites liégeois de l'entreprise. Le conflit aura même amené à la séquestration de plusieurs cadres d'EDF Luminus.

Ce qui a provoqué l'étincelle, c'est le récent licenciement d'un employé. Le 20ème en trois ans à peine, selon le front commun syndical. Cet employé était en congé maladie lorsqu'il a été licencié.

La plus longue grève dans l'histoire de l'entreprise

Les négociations sociales ont donc été tendues. Le bourgmestre de Seraing a même dû jouer les médiateurs pour tenter de trouver une issue à ce conflit historique chez EDF Luminus.

Comme le confirme le délégué Gazelco, Nicolas Peeters, c'est la plus longue grève menée dans l'histoire de cette entreprise: "Depuis la création de l'entreprise -de plus de 70 ans-, personne n'avait connu de tel conflit, long dans la tension, et long dans la durée".

Un climat qui s'est dégradé depuis que l'entreprise est devenue EDF Luminus, comme le confirme le délégué: "Il y a une philosophie qui était un peu un ancrage local dans le passé où le niveau social était relativement correct. Depuis qu'on est devenu filiale du groupe et la libéralisation du marché, c'est un management qui a été un peu plus agressif, comme l'est le marché finalement. C'est dommage que ça ait transpiré sur l'aspect social de l'entreprise".

Les actions sont désormais suspendues

Quant au travailleur licencié, il ne sera pas réintégré, mais des conditions de départ plus favorables lui ont été proposées: "Malheureusement, et j'ai un grand regret avec ça, c'est qu'on n'a pas pu sauver ce travailleur" explique le délégué. "Nous sommes tombés d'accord sur une convention de licenciement. Convention qu'il faudra évidemment lui soumettre, et il ne tient qu'à lui à accepter, ou non".

En attendant la signature du texte d'accord par la direction, les actions sont donc suspendues chez EDF Luminus.