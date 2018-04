Seraing: ECOLO prêt à entrer dans une majorité

C'est une nouvelle fois Jean Thiel, conseiller communal depuis 2000, qui conduira la liste ECOLO à Seraing.

Il aurait du céder la première place à Cécile Petit qui lui avait été préférée lors d'un vote interne mais, enseignante à l'académie de musique dépendant de la ville de Seraing, elle aurait alors été obligée de démissionner. Les deux fonctions étant incompatibles. Cécile Petit reste toutefois sur la liste mais à la 6ème position. Elle pourrait obtenir un mandat au conseil de l'action sociale.

Offre de service

A Seraing, ECOLO n'en fait pas mystère, il est prêt à entrer dans une majorité. Dans la cité du fer, l'historique majorité absolue PS risque en effet de vaciller. Si l'on en croit un récent sondage, le PTB deviendrait le premier parti sérésien avec 32,2% des intentions de vote contre 31,7 pour le PS suivraient le MR et ECOLO. Un sondage où la marge d'erreur est toutefois de 6% et le nombre indécis de 17% .

"Le PTB capte une série de citoyens largués et qui ne se sentent pas respectés. Ils ne trouvent pas dans les autres partis que sont Ecolo et le MR des perspectives et des solutions toutes faites. Si nous montons dans une majorité, nous aurons des exigences mais nous souhaitons surtout trouver avec le(s) partenaire(s) des points d'entrées", a assuré Jean Thiel.