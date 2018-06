Seraing: distribution gratuite de pommes de terre aux plus démunis

A Seraing, le Cpas organisait vendredi une distribution gratuite de pommes de terre. Une distribution organisée à l'initiative du Cpas et de L'asbl "un toit pour la nuit", une asbl qui propose aussi chaque année des repas gratuits aux plus démunis de septembre à juillet. C'est un agriculteur d'Hingeon qui offrait les pommes de terre. Une partie de sa récolte ne pouvait pas être commercialisée parce que plusieurs tonnes n'avaient pas le bon calibre! Plutôt que de les jeter, l'agriculteur a préféré en donner à l'association.

Une précarité grandissante: chaque année, on distribue 1000 repas gratuits en plus

Difficile d'imaginer qu'au XXIe siècle, certaines personnes puissent encore chez nous, ne pas se payer des pommes de terre. Laura Crapanzano, la présidente de l'asbl "un toit pour la nuit" n'est pas étonnée: "d'année en année, on se rend compte que le restaurant communautaire accueille de plus en plus de personnes. Donc il y a une précarité grandissante. Chaque année, on fait 1000 repas en plus. EN 2014, on était à 4000 repas par an, en 2017, on est à 7000 repas distribués."

Dans ce reportage, il n'est évidemment pas question de la grande famine qu'a connue l'Irlande au 19e siècle. Il est juste question de précarité aujourd'hui en Wallonie.