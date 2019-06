Seraing: des voitures électriques pour les jeunes patients du Bois de l'Abbaye

Le Centre hospitalier Bois de l'Abbaye (CHBA), à Seraing, a reçu 3 voitures électriques pour le Service de Chirurgie et de Pédiatrie du Site de Seraing. Un cadeau de l'asbl "Dragonteam".

Réduire l'anxiété des petits patients

Ces petits bolides vont permettre aux enfants de rejoindre le bloc opératoire en empruntant un "moyen de locomotion" beaucoup plus sympathique que le traditionnel lit d'hôpital. Il s'agit, bien entendu, de distraire l'enfant et de dédramatiser l'acte opératoire.

Angélique Vangorp (infirmière en chef à l'hôpital de jour au service chirurgie) : "L'enfant arrive le matin, on réalise l'anamnèse et on lui met un bracelet d'identification. On l'installe ensuite dans sa chambre et dans son lit. Quand il part vers le bloc opératoire, selon son choix, il peut partir en petite voiture électrique qu'il conduit seul ou qui est actionnée, via une télécommande, par ses parents. À l'entrée du bloc, l'anesthésiste prend l'enfant dans ses bras et l'emmène jusque dans la salle. Dans l'avenir, nous envisageons que l'enfant puisse conduire la petite voiture jusque dans la salle d'opération".

Et, de toute évidence, les petites voitures électriques ont un effet bénéfique sur le stress engendré par une opération. Comme l'explique Angélique Vangorp. "Il y a, tout d'abord, la consultation préopératoire en pédiatrie qui permet à l'enfant de pouvoir découvrir les petites voitures et de les essayer. Cela lui permet d'avoir une autre préoccupation que l'intervention en tant que telle. Donc l'effet est vraiment positif pour l'enfant et le personnel soignant".