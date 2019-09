Seraing: des produits de nettoyage moins nocifs pour le personnel communal

A Seraing, la commune a décidé de continuer à utiliser des produits d’entretien qualifiés de "biotechnologiques". Importés de France, c’est l’entreprise namuroise Doceo qui les distribue. Ils servent à nettoyer les 110 bâtiments communaux : piscines, halls de sports, cité administrative, bureaux… Dans le monde du nettoyage, là où les produits d’entretien classiques issus de la pétrochimie, utilisent le pétrole, les produits "biotechnologiques" utilisent des bactéries. "Les bonnes bactéries digèrent tout. Et la formule a fait l’objet d’années d’études en laboratoire" explique le directeur technique de l’entreprise.

Plus efficaces que des produits biologiques, aussi efficaces que des produits pétrochimiques

Parmi les avantages qu’il annonce : une efficacité au moins égale aux produits pétrochimiques, une absence d’effet irritant, un produit plus concentré, une durée de vie plus longue… Autant d’atouts qui ont visiblement séduit l’échevine de l’environnement Laura Crapanzano qui a décidé de renouveler l’expérience de ces produits d’entretien qui ne sont pas pétrochimiques mais pas purement écologiques non plus. "Les produits écologiques n’étaient pas des plus efficaces en matière d’entretien. Et le nouveau produit permet d’obtenir une économie de prix de 38%."

"On n'a plus les mains irritées"

La commune souligne aussi l’impact positif pour l'environnement mais surtout en matière de santé sur son personnel. 190 techniciennes de surface travaillent à la ville de Seraing. Parmi elles, Fabienne et Salvatrice qui entretiennent la piscine olympique de Seraing. Au début sceptiques, elles sont aujourd’hui conquises par l’utilisation de leur nouveau produit de nettoyage. "On n’a plus de mains irritées et les anciens produits attaquaient beaucoup les voies respiratoires tandis que ceux-ci, pas du tout."