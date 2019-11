Seraing : des chasses pour limiter la prolifération des sangliers

Seraing : chasse contre la prolifération des sangliers - JT 13h - 21/11/2019 Dans nos forêts, il y a des sapins et aussi des sangliers. L'animal est de plus en plus présent et pas forcément en milieu rural. Cela cause pas mal de nuisances aux riverains. A Seraing, la commune a engagé des chasseurs pour réduire leur population.