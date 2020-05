Seraing : début de l'enquête publique sur la reconversion des Ateliers Centraux dans le bas d'Ougrée

C’est ce lundi 18 mai que débute l’enquête publique sur le projet d’aménagement des anciens Ateliers Centraux à Seraing. Sur ce site de 4 hectares d’anciennes halles industrielles, il est prévu d’abord de créer un parking gratuit voitures et vélos de 650 places à proximité du boulevard urbain avec une traversée piétonne dans la halle centrale. Le projet a été dessiné par bureau d’architecture et d’urbanisme Baumans-Deffet. Avec un financement européen Feder de 7,9 millions d’euros et de la Province pour 1,07 million d’euros.

Redynamiser le quartier délabré d’Ougrée-bas

Bâtiment abandonné, les Ateliers Centraux symbolisaient le délabrement de ce quartier du bas d’Ougrée rongé par la crise sidérurgique. L’échevine de l’urbanisme, Deborah Géradon, rappelle que "le bas d’Ougrée était comme une fourmilière du temps de Cockerill. Les commerces s’y développaient, les gens y habitaient. On habitait où on travaillait donc avec le départ de la sidérurgie, ça a été pour le quartier, la fin d’une activité économique qui a fait la richesse du bas d’Ougrée."

Un parking de 650 places près de la salle de concert de l’OM et du futur parc étudiants

Prévue dans le Master Plan de Seraing, la reconversion des Ateliers Centraux fait partie d’une stratégie urbanistique globale pour redynamiser le quartier. "Il y a une passerelle qui relie ce parking de 650 places d’une part à l’arrêt de train et d’autre part au parc dédié aux kots pour étudiants et au pôle culturel", avec l’ancienne salle des fêtes de l’OM toute proche complètement rénovée en salle moderne de concert. "Donc si vous allez aux concerts, vous pourrez vous garer aux Ateliers Centraux. Il y a vraiment un nœud de mobilité là-bas. A côté du parking qui sera aussi accessible aux habitants, on a voulu créer un espace collectif dédié aux habitants avec un espace partagé où on prévoit notamment un cinéma en plein air, un espace dédié au jeu de basket, de ballon pour les enfants…" Dans une seconde phase, des bureaux et des locaux destinés aux petites entreprises sont prévus dans les halles sud et ouest. L’enquête publique sur le projet est consultable sur le site de la ville de Seraing.