Sept personnes sur dix parmi le personnel du CHR de Liège pourraient se faire vacciner dès lundi

Au CHR de Liège, au moins 70% du personnel serait volontaire pour se faire vacciner contre le coronavirus, comme l'explique Sandrine Balon, Conseillère à la direction des soins. " On vise quand-même 3.000 personnes sur une durée de quinze jours. On démarre à partir de lundi par les groupes les plus exposés c'est à dire toutes les personnes qui travaillent aux urgences et au soins intensifs et ensuite on ouvrira la vaccination à tous les professionnels de l'hôpital qui le souhaiteront".

La vaccination ne concernera donc pas que le personnel soignant. Les techniciens et techniciennes de surface qui nettoient quotidiennement les chambres des patients pourront également en bénéficier. Le but est d'interrompre la chaîne de contamination et de pouvoir préserver tous les membres du personnel mais aussi tous les patients.

Lors de la seconde vague de l'épidémie de coronavirus, 20% du personnel du CHR de Liège s'est retrouvé en arrêt de travail pour raisons médicales.