Sept mois après les élections communales, Grâce-Hollogne a enfin son pacte de majorité

C'était la tout dernière commune de la Province, une des dernières en Belgique également, où ce pacte n'avait pas été déposé. Et il est historique car il scelle l'alliance entre PS et Écolo, dans cette commune où les socialistes ont régné en majorité absolue durant plus de 100 ans. Grâce-Hollogne la rouge écarlate est désormais devenue un peu plus verte.

Après l'annonce la semaine dernière d'un accord entre le PS et Écolo en vue de constituer cette majorité communale, restait à se répartir les compétences, les échevinats. Et les pourparlers ont duré car la répartition était jugée déséquilibrée.

Écolo ne voulait pas que son rôle se limite à celui de modérateur entre deux tendances rivales du PS, le clan du bourgmestre sortant Maurice Mottard et le clan de l'échevin sortant Manuel Dony. Les verts ont présenté un projet axé sur la cohésion sociale. Projet finalement accepté par la fédération liégeoise du PS. Conséquence: il y aura bientôt un échevin écolo à Grâce-Hollogne. Une révolution dans la commune. Ce futur échevin vert, c'est Salvatore Falcone, chef de groupe Écolo au conseil communal.

Le projet de pacte de majorité sera soumis au vote du conseil communal, sans doute dès la semaine prochaine.