Sept femmes et cinq hommes pour juger les assassins présumés de Valentin Vermeesch

Les assassins présumés du jeune Valentin Vermeesch seront jugés par un jury majoritairement féminin. Sept femmes et cinq hommes ont été tirés au sort. Dix jurés suppléants ont aussi été sélectionnés, là aussi majoritairement féminins : six femmes pour quatre hommes.



Les faits s’étaient déroulés à Huy il y a deux ans, dans un milieu socialement très défavorisé. Valentin Vermeesch, dix-huit ans et légèrement retardé mental avait été torturé, violé puis poussé à l’eau alors que ses mains étaient entravées.



Cette constitution du jury est la toute première journée d’un procès qui doit durer six semaines et qui reprendra lundi neuf heures devant la Cour d’Assises de Liège.