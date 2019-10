Sept communes de l'arrondissement de Verviers profiteront du Mammobile

Le Mammobile, outil préventif de la Province de Liège destiné au dépistage du cancer du sein, reprendra la route dès le 7 octobre prochain et débutera par Spa sa campagne itinérante dans l'arrondissement de Verviers. Il visitera, d'ici fin 2019, six autres communes. Cette campagne de prévention ne touchera désormais plus que les femmes âgées de 50 à 69 ans, sachant que 80% des cas de cancer du sein apparaissent après 50 ans.

A l'arrêt depuis quatre ans, le Mammobile reprend du service en région verviétoise à la suite d'une demande expresse du Centre communautaire de référence, lequel a constaté une diminution sensible du nombre de mammotests passés de 3.448 en 2013 à 1.843 en 2015.Au terme d'une concertation entre les différents acteurs, il a été décidé de relancer cet outil de prévention, considérant que seuls les femmes saines âgées entre 50 et 69 ans seraient dépistées puisque près d'une femme belge sur cinq décède d'un cancer du sein en Belgique entre 50 et 59 ans. Seule l'Association des médecins généralistes de l'est francophone a décidé de relancer cette campagne.Cet examen technique consistera en la réalisation de deux clichés par sein. Chaque patiente devra se munir d'une vignette et remplir un questionnaire. Les clichés seront analysés par un radiologue du CHR Verviers et transmis au centre de deuxième lecture pour une double lecture indépendante. Un troisième avis sera sollicité si nécessaire.Le Mammobile sera présent à Spa les 7, 8, 9, 14, 15 et 16 octobre, à Jalhay les 21, 22 et 23 octobre et à Linereux les 28 et 28 octobre. En novembre, il prendra la direction de Baelen (4 et 5), Aubel (12) et Plombières (18, 19, 25 et 26) avant d'achever l'année à Pepinster les 2, 3 et 9 décembre. Les 17 autres communes seront visitées en 2020.On enregistre déjà 43 réservations à Spa et 31 à Jalhay.Depuis 2016, 10.735 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés en Belgique.