Sept bâtiments du Val Saint Lambert vont être réhabilités

Le projet de Cristal Park a quinze ans d'âge, ou presque, et cet amibitieux plan de redéploiement du site des cristalleries, avec hôtel et centre de loisirs, ne se concrétise que très lentement, petit à petit... Le gouvernement wallon a débloqué un budget de six millions pour l'assainissement. La société publique d'aide à la qualité de l'environnement a déjà dépollué des sols, elle a déjà désamianté des immeubles, elle lance à présent un appel d'offres pour des rénovations lourdes et même très lourdes, de sept bâtiments, situés à proximité des anciennes "maisons des italiens" qui, à l'état de ruines, ont été démolies.

Le chantier prévoit de renouveler l'égoutage, de remplacer des toitures, de consolider des fondations, de réparer des bétons, d'isoler des façades et de renforcer des murs. La durée des travaux n'est pas connue, dans la mesure où le prix n'est pas le seul critère pour désigner l'adjudicataire: le délai de mise en oeuvre intervient dans l'attribution du marché. La zone concernée est appelée à devenir un "village commercial". Pour le reste, logements et bureaux, il faut s'armer d'encore plus de patience....