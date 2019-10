Sept ans de prison requis contre Mustapha Iken

Le parquet a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 7 ans d'emprisonnement contre Mustapha Iken (33 ans), poursuivi pour des faits de vols avec violences commis lors de sa cavale après son évasion de la prison de Lantin. Des peines allant de 8 mois à 8 ans de prison ont été requises contre ses différents complices.

Mustapha Iken est le détenu qui s'était évadé de manière spectaculaire de la prison de Lantin en 2017. Il avait déjà été condamné à 15 ans de prison pour des faits de tiger kidnapping et à 3 ans de prison pour les faits commis lors de son évasion. Le tribunal le juge actuellement pour une troisième série de faits, commis lors de sa période de cavale.Mustapha Iken est suspecté de trois vols avec violences. Un home invasion avec été commis chez une bijoutière de Fléron le 18 juillet 2017. Une opération commando avait été commise le 27 octobre 2017 par une équipe qui avait attaqué un dépôt de Grâce-Hollogne et emporté pour plus de 2.500.000 euros de marchandise. La troisième attaque concerne un car-jacking commis le 27 février 2018 à Oreye. Mustapha Iken, intercepté le 12 mars 2018, avait nié l'ensemble de ces faits de même que ses complices présumés.Le dossier évoque aussi la découverte d'une plantation de cannabis à Ransart qui implique des membres de la même association de malfaiteurs. Quatre chambres de cultures, déjà récoltées, avaient été découvertes dans un entrepôt de Ransart le 13 mars 2018.Lors de l'audience consacrée au réquisitoire, le parquet a souligné la facilité de Mustapha Iken de regrouper et de fédérer des complices dans des faits violents. Le substitut a requis contre lui une peine de 7 ans d'emprisonnement. Ses six principaux encourent des peines allant de 40 mois de prison à 8 ans de prison. Deux autres membres de l'association de malfaiteurs risquent des peines de 8 mois et 18 mois de prison.Une dernière audience de plaidoiries aura lieu le 9 octobre.