Selon le premier échevin de Grâce-Hollogne Manuel Dony, le bourgmestre Maurice Mottard est un "vieux bouffon déchu"!

Coup de théâtre à Grâce-Hollogne, une commune dont la vie politique est secouée depuis des mois par des conflits internes au sein du PS.

Hier soir, le conseil communal devait avaliser la démission du grand rival du bourgmestre Maurice Mottard, le premier échevin socialiste Manuel Dony, appelé à exercer une haute fonction dans l'enseignement, un poste incompatible avec son mandat échevinal.

Ça ne devait être qu'une simple formalité, mais ça n'a été le cas. Comme s'il ne pouvait se passer de son meilleur ennemi, le bourgmestre Maurice Mottard a en effet voté contre la démission de Manuel Dony. Les socialistes de son clan l'ont suivi ainsi que les conseillers communaux MR. Le partenaire de majorité Écolo, dont l'échevin Salvatore Falcone, s'est abstenu, tout comme le cdH.

13 votes contre, 4 abstentions et 9 votes pour

Le directeur général de la commune de Grâce-Hollogne a donc comptabilisé 13 votes contre et quatre abstentions face à neuf votes favorables. En conséquence, la démission de Manuel Dony n'a pas été acceptée par le conseil communal.

Une situation qui révolte Manuel Dony. Voilà comment il qualifie la situation et le bourgmestre Maurice Mottard: "Je dirais bouffonnerie ou plutôt baroud d'honneur d'un vieux bouffon déchu. On ne peut pas illégalement organiser un cumul même si je crois que l'instigateur des faits en a tellement vécus de ces cumuls qu'il a perdu cette réalité de vue".

Le problème n'est plus à mon niveau

Et pour Manuel Dony, plus question d'exercer cette fonction d'échevin: "Je ne suis plus échevin depuis le 28 janvier, je n'exerce plus aucune fonction qui me placerait en situation d'un cumul illégal que certains veulent construire. Maintenant, les suites, elles sont plutôt politiques. Le problème n'est plus à mon niveau professionnel. Il est en ce que la fédération osera faire". La fédération liégeoise du Parti Socialiste qui a la tutelle sur le PS local.

Nous avons bien contacté le bourgmestre Maurice Mottard, mais il estime que le départ de Manuel Dony n'as pas été discuté lors du collège communal, ce qui est contraire à une gestion saine de la commune.