Sécuriser les sorties nocturnes à Liège : quatre jeunes développent une application dans ce but

Le projet baptisé "SAFE" est le fruit de 4 jeunes collègues au sein de la société liégeoise EVS qui travaillent dessus après journée. Leur application a remporté le Grand Prix du plus grand hackathon de Wallonie. Il réunissait 15 équipes et une centaine de citoyens pour développer des applications au service des citoyens.

L'application "SAFE" a remporté le Grand Prix du plus grand hackathon de Wallonie. © Michel Houet - ULiège - Citizens of Wallonia

"Il y a plusieurs semaines, un ami à moi s’est fait agresser dans le carré. Et la semaine suivante, lors d’une sortie, également dans le carré, j’ai eu peur", avoue Quentin Michotte, un des fondateurs de cette application. Et d’ajouter : "Tout cela nous a fait penser à une idée, c’est-à-dire de pouvoir se déplacer en toute sécurité entre deux points lors d’un trajet. L’objectif de "Safe" est donc de se regrouper pour pouvoir effectuer un trajet en toute sécurité afin d’éviter les agressions etc".

A l’aide d’intelligence artificielle, nous tracerons un chemin qui permettra à tous les membres de rentrer chez eux en toute sécurité.

"Il y a aussi différents points où l’on pourrait signaler un individu fortement alcoolisé ou une bagarre et pouvoir alors avoir une carte représentant les zones à risques. Dans l’application, vous aurez un écran et vous pourrez entrer une destination. Par exemple, vous souhaitez rentrer à votre kot qui se trouve rue Saint-Gilles et, en fait, vous aurez des possibilités. Donc vous verrez l’heure à laquelle démarre vos amis et vous pourrez rejoindre leur groupe. Et automatiquement, à l’aide d’intelligence artificielle, nous tracerons un chemin qui permettra à tous les membres de rentrer chez eux en toute sécurité et en évitant, justement, ces zones à risques", étaye le jeune développeur.

En remportant le plus grand hackathon de Wallonie, Quentin Michotte et ses collègues vont pouvoir développer un prototype qu'ils présenteront au congrès mondial des Smart Cities à Barcelone en novembre 2022.