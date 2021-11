Sécurisation de la paroi rocheuse de la rue de Tilff à Angleur : fermeture d’une voie d’accès au campus et au CHU du Sart Tilman

Ce lundi 15 novembre, débutent d’importants travaux de sécurisation et de stabilisation de la paroi rocheuse de la rue de Tilff à Angleur entre la sortie "Embourg" de l’autoroute E25 et la ferme de Colonster.

La rue sera totalement fermée dans les deux sens durant un bon mois. Cela signifie que les automobilistes empruntant la sortie "Embourg" ne pourront plus tourner à gauche pour rejoindre le campus universitaire du Sart Tilman et en particulier le CHU.

En quoi vont consister ces travaux ? La réponse de Serge Toussaint, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures : " Nous allons sécuriser toute la paroi rocheuse. On a un service à la Région qui surveille en permanence toutes les parois rocheuses le long des routes régionales. Ce service a considéré qu’il y avait un risque. Donc on fait les travaux pour éviter qu’il y ait des éboulements. Concrètement, on va abattre les arbres qui gênent, les enlever. Après, on va forer dans la roche pour y mettre de grandes vis de manière à pouvoir mettre un filet qu’on attachera à ce qu’on aura foré dans la roche. On a un budget de plus ou moins 200.000 euros. Le chantier devrait se terminer vers le 17 décembre. "

La recommandation pour les automobilistes qui viendront de Liège est de privilégier la route du Condroz ou la tranchée d’Ougrée. Ceux arrivant de l’autoroute E25 devront continuer jusqu’à la sortie Tilff, la sortie 41. Là, après avoir franchi le nouveau pont sur l’Ourthe, ils pourront soit prendre la rue Fond du Moulin qui monte vers Boncelles, soit emprunter la rue d’Angleur jusqu’au pied du boulevard de Colonster et du boulevard du Rectorat. Le premier descend du CHU, le second y mène.

Serge Toussaint relève par ailleurs : " La route sera totalement coupée entre le pont d’Embourg et avant le boulevard de Colonster, mais il n’y a pas de riverain, il n’y a pas de maison. Donc tout le monde a accès à sa maison, il n’y a pas de problème. "