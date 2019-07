"Seconde sess": les étudiants en blocus sont accueillis gratuitement dans les espaces de coworking de Regus et Space

Trente-six endroits frais et inspirants pour étudier du 1er au 30 août. International Workplace Group (IWG) met à nouveau à la disposition des étudiants des espaces Regus et Spaces. Le café, le thé, l’eau, le WIFI et l’airco sont gratuitement mis à disposition ! C’est une manière pour IWG de soutenir les étudiants durant leur seconde session.

Du côté liégeois, c’est à la gare de Liège Guillemins que les étudiants pourront profiter de cet espace. Du 1er au 30 août, les étudiants pourront utiliser les espaces de coworking climatisés de Regus et Spaces. Sur présentation de leur carte d’étudiant, ils pourront se préparer pour leurs examens, tous les jours de la semaine entre 9 heures et 17 heures, en toute tranquillité et dans un environnement de travail professionnel. Cette offre reste valable tant que des postes sont disponibles.

“Étudier pour une seconde session n’a rien d’amusant et encore moins lorsque le mercure est au plus haut. Grâce à cette initiative, nous soutenons d’une part les étudiants en leur permettant d’étudier dans un de nos plus de trente centres répartis en Belgique. Et d’autre part, nous voulons présenter à ces coworkers de demain nos espaces de travail flexibles", déclare William Willems, directeur général d’IWG Belgique.

“Coétudier présente de nombreux avantages. Premièrement, les étudiants sont moins distraits par les médias sociaux et autres. En outre, ils peuvent se détendre durant les pauses avec d’autres étudiants également présents. Enfin, mettre de la distance, même provisoirement, avec leur bureau est également très important pour leur santé mentale. Étudier ensemble donne aux étudiants une structure, un modèle fixe et un contrôle social qui leur permet de mieux se concentrer”, conclut Lode Godderis, professeur à la KU Leuven.

Cette offre est valable tant que des postes sont disponibles. L’accès aux business lounges est proposé à titre tout à fait gratuit, en ce compris le café, le thé et le wifi. Tous les services complémentaires seront facturés. Les centres Regus de Louvain-La-Neuve, Bruges et de Saint-Nicolas ne prennent pas part à cette action. Il est conseillé de s’informer sur les conditions dans les centres Regus ou Spaces.