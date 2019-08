Seconde jeunesse pour les blasons de la Grand Poste

Initiés par l’association de Noshaq (anciennement Meusinvest) et BPI (promoteur immobilier), les travaux de rénovation de l’œuvre maîtresse de l’architecte Edmond Jamar se poursuivent. Récemment, les armoiries de la façade du bâtiment néogothique ont été restaurées.

Couleurs fatiguées, inscriptions illisibles ou encore traces de pollution, “les blasons étaient tellement abîmés que nous ne les voyions presque plus” explique Delphine Gourdon, restauratrice d’œuvres d’art à la Conservation du Patrimoine. Au total, seize bas-reliefs de la Grand Poste retrouvent leurs couleurs d’époque.

Œuvre du sculpteur Joseph Wéra, chaque emblème est disposé dans un petit cadre de granit, entouré de deux colonnettes. Dans les pleins de travée donnant sur la rue de la Régence figurent les blasons de Verviers, Waremme, Hasselt et Huy. A l’époque, elles représentaient quatre des “bonnes villes”, c’est-à-dire des villes les plus importantes de la principauté liégeoise. Font face au quai de la Meuse, les armoiries de Liège, Looz, Bouillon, mais aussi celles du château de Franchimont, du gouverneur Léon Péty de Thozée et de la principauté de Liège.

Des armoiries du XIXe siècle

Après une étude préalable pour découvrir les différentes couches de couleurs des blasons, la petite équipe de la Delphine Gourdon est passée à l’action. "Nous avons commencé à travailler sur le terrain début avril et aujourd’hui il ne reste plus qu’un blason à peindre. J’ai fait appel à une autre restauratrice et à deux étudiants de l’ESA Saint-Luc de Liège pour mener à bien le chantier. Tout s’est bien déroulé, c’était un travail agréable”, raconte la cheffe d’équipe.

La restauration des emblèmes de la façade la Grand Poste devrait s’achever à la fin du mois d’août. En attendant la fin des travaux de rénovation du bâtiment, les œuvres repeintes sont protégées par des bâches. Il sera possible d’en admirer les couleurs et les dorures seulement au mois de décembre, lorsque les échafaudages seront enlevés.