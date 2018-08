Sécheresse: peu de petits gibiers, beaucoup de sangliers

Ces deux chasseurs remplissent des abreuvoirs. - © RTBF

Nous nous sommes rendus dans les plaines de Hesbaye, où le petit gibier souffre de la chaleur. Simon Lehane et Bertrand de Liedekerk, chasseurs, remplissent des abreuvoirs. Les faisans, perdrix et lièvres ont soif. Simon Lehane, chasseur et administrateur du conseil cynégétique de Hesbaye : "Très clairement, une année comme celle-ci, c'est totalement nécessaire. Des grosses chaleurs, c'est très bien pour la reproduction. On voit beaucoup de jeunes sur le terrain. Par contre, trop longtemps, on n'a plus un seul point d'eau dans les campagnes, toutes les petites mares sont asséchées, du coup, nous, on est obligés de remettre à boire dans des abreuvoirs et on remarque que les faisans et les perdreaux y viennent constamment".

Disparition du petit gibier

Depuis 1980, le petit gibier n'est plus présent en abondance dans nos campagnes. La chaleur excessive n'arrange rien. De nouvelles pertes sont donc à craindre. Des initiatives sont prises pour contrer la situation, en aménageant des espaces, "de manière à ce que les animaux puissent se mettre ici, se nourrir, se loger, et aussi se mettre à l'abri des prédations tels que les rapaces", explique Bertrand de Liedekerke, chasseur et administrateur du conseil cynégétique de Hesbaye. "Ils sont toujours couverts et toujours cachés et ils peuvent manger en paix. La sécheresse a joué un rôle où on n'a pas eu de repousse dans les chaumes de céréales, ceci leur permet de trouver le gîte et le couvert".

Les chevreuils en difficultés