Sécheresse: les restrictions en région liégeoise

Ne pas gaspiller l'eau, c'est la consigne de la Région wallonne qui impose des mesures de restriction. En Wallonie, 15 communes prennent des mesures pour limiter le gaspillage.

Ferrières, Sprimont et Stoumont concernées

En province de Liège, Stoumont avait déjà pris cette voie-là. Depuis ce matin, deux autres communes lui emboitent le pas: Ferrières et Sprimont. Luc Delvaux, le bourgmestre de Sprimont: "Suite à la difficulté d'alimentation liée soit au dispositif des ressources, soit à la capacité de stockage ou de transport de l'eau, nous devons demander à tout un chacun et à tous les citoyens sprimontois d'être un peu compréhensifs et de réduire au maximum leur consommation d'eau privée et ménagère, c'est-à-dire tout ce qui est lavage de véhicules, le remplissage des piscines, nettoyage de façades, pelouses et arrosage des bâtiments. Tous les éléments qui ne sont pas prioritaires mais qui entrainent une consommation d'eau importante alors que nous sommes là pour le moment à 30-40% en hausse de consommation d'eau par rapport à une période estivale normale".

Une interdiction assortie d'amendes.

Il s'agit de mesures de précaution car, on nous l'assure: il n'y a pas de problème majeur de réserves d'eau.

La pêche interdite

Le niveau d'eau des rivières est lui au plus bas, les poissons souffrent. Ils manquent d'oxygène, sont pratiquement à portée de mains ... la pêche est donc désormais interdite. Les sociétés de pêche avaient d'ailleurs anticipé la décision régionale. Francis Oger, de la société de pêche de l'Ourthe: "Je crois que l'interdiction est sagement réfléchie. Plus d'une société a déjà pris les devants et ont pris des mesures par tronçons parce qu'ils connaissent mieux leurs tronçons ou carrément par leur société, sur leur tronçon complet".

Baignades interdites à Rendeux, Hotton et Hamoir

Autre conséquence d'un faible niveau et de la chaleur: le développement de bactéries. Comme Rendeux et Hotton, Hamoir a interdit les baignades. Michel Legros, bourgmestre faisant fonction: "Nous avons quand même sur l'été une dizaine de camps de mouvements de jeunesse différents. Nous avons un camping communal, nous avons des campings privés, nous avons également des activités d'aventures dans nos bois, forêts et rivières. Et donc, il nous a paru pertinent, puisque nous sommes en aval de différentes communes qui ont pris la même disposition, d'appliquer la même mesure à titre préventif".