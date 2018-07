Sécheresse: les feux de camp interdits en province de Liège

Le gouverneur faisant fonction de la province de Liège, Catherine Delcourt, a pris vendredi un arrêté interdisant les feux de camp tant que la situation climatique actuelle perdurera.

Vu les conditions climatiques actuelles et les nombreux camps de mouvements de jeunesse présents dans la province, l'arrêté interdit les feux de veillée et de cuisson tant que perdurera la situation actuelle. "Avec cette sécheresse, les sols et la végétation sont extrêmement secs. Les feux de camp augmentent singulièrement le risque de départs d'incendie", rappelle le gouverneur dans son communiqué.

Plusieurs communes avaient déjà pris des mesures spécifiques sur leur territoire, mais cet arrêté doit permettre "d'unifier les règles et de garantir la sécurité de tous".