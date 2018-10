Sécheresse: les champignons se font désirer

Ça n'a pas échappé aux amateurs de balades en forêt. Cette année, les champignons se font désirer. Après l'été très sec que nous avons connu, c'est peu dire que les conditions climatiques ne sont pas idéales. Bolets, cèpes et chanterelles jouent à cache-cache. A tel point que certains guides nature annulent les sorties champignons qu'ils avaient prévues. Mais tout n'est pas perdu.

Nous nous sommes rendus dans une forêt liégeoise, en compagnie d'un spécialiste des champignons. Et pour trouver des champignons dans les sous-bois en ce moment, il faut avoir l’œil et ... pas mal de chance. Vincent Demoulin, mycologue liégeois: "Ici, c'est un armillaire. Il est souvent parasite. Il peut même tuer les arbres. Il est comestible quand il est jeune, mais quand il est bien adulte, il devient terriblement indigeste".

Mi-octobre, la situation devrait être à peu près normale

Et si la récolte est si maigre pour l'instant, c'est qu'après la sécheresse de cet été, les conditions climatiques sont loin d'être idéales: "C'est vrai que la reprise de la croissance, et des végétaux et des champignons, est un peu lente et dépend des endroits".

Mais pas de quoi désespérer, le mycologue a du flair. Et selon lui, les amateurs de champignons devraient bientôt trouver leur bonheur: "Il ne faut pas qu'il se remette à faire très très sec. D'autre part, il faut des températures qui ne sont pas des gelées profondes. Je ne saurais pas faire de prévision ferme, mais je pense que mi-octobre, la situation devrait être à peu près normale".

Les passionnés ont donc encore quelques jours pour potasser leur encyclopédie des champignons. Car c'est du bon sens, mais on ne s'improvise pas cueilleur de champignons. Certains sont toxiques, voire mortels.