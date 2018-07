Sécheresse: le traditionnel feu d'artifice du 15 août à Huy aura-t-il lieu?

En tout cas, les pompiers de la zone Hemeco le déconseillent. Ils ont remis un avis négatif. En cause, évidemment, la sécheresse de ces dernières semaines, le vent également par moments qui augmente les risques d'incendies.

Le fort de Huy, un endroit vulnérable

Le feu d'artifice est tiré du fort de Huy. L'endroit est très vulnérable. Pompiers, artificiers, techniciens et ville de Huy se réuniront ce mardi matin pour prendre une décision définitive. Eric Dosogne, bourgmestre faisant fonction: "Notre objectif, évidemment, c'est de maintenir cette tradition du tir du feu d'artifice. Le fort de Huy est ceinturé par une couronne de verdure. C'est très beau, mais c'est le problème évidemment. Les sous-bois sont très secs, il y a plus d'un mois qu'il n'a plus plu et on n'annonce pas de la pluie. L'objet de la réunion, c'est de voir dans quelles conditions on va pouvoir tirer un feu d'artifice à Huy le 15 août, peut-être le déplacer, et voir si toutes les conditions de sécurité seront réunies à ce moment-là".