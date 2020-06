Sécheresse en province de Liège: le gouverneur appelle à l'économie d'eau

Économisez l'eau! C'est le message que le gouverneur de la Province de Liège, Hervé Jamar, adresse à la population. Il relaie le message du Centre Régional de Crise de Wallonie.

Le mois de mai le plus sec depuis 1833

Ce mois de mai a été le plus sec enregistré par l'IRW depuis 1833. Mais selon la SWDE, nos grandes réserves d'eau -comme les nappes souterraines ou le lac de la Gileppe- sont bien approvisionnées cette année.

A certaines heures de la journée, les châteaux d'eau se vident plus vite que nous ne sommes capables de les remplir

Certains problèmes se posent toutefois en matière de distribution d'eau. Beau temps et confinement ont dans certains endroits fait augmenter la consommation d'eau. C'est le cas chez nous en Hesbaye. Benoit Moulin, porte-parole de la SWDE: "A certaines heures de la journée, les châteaux d'eau se vident plus vite que nous ne sommes capables de les remplir. On connait pour le moment des pics de consommation. A certains endroits, on est même à plus de 80% qu'une consommation normale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Ça veut dire simplement que l'infrastructure a du mal à suivre parfois. Ce sont des endroits en dehors des villes, plutôt à la campagne, où vous avez une concentration assez importante de résidents".

Avec les fortes chaleurs et le confinement, les consommations résidentielles explosent

La zone la plus concernée a été celle entre Huy et Liège, en Hesbaye, avec des communes comme Villers-le-Bouillet ou Remicourt. Benoit Moulin: "On remplit les piscines, il y a aussi les arrosages de jardin, alors que les citernes d'eau de pluie sont vides. Ce sont donc des consommations résidentielles qui ont explosé avec les fortes chaleurs que l'on connait. Ce phénomène se combinant aussi avec celui du confinement. Cela veut dire que ces consommations résidentielles se font à un niveau élevé en semaine aussi".

Les cultures de printemps affectées par la sécheresse