Séances de rattrapage : un restaurant hutois propose à ses clients de fêter Noël en mai

A Huy, le resto de burgers "Chez Jannine" propose des séances de rattrapage à ses clients. Il a en effet décidé de fêter Noël en mai.

Le restaurant a rouvert sa terrasse ce mercredi 12 mai. Jusqu’au 23, la clientèle y sera plongée dans une ambiance de Noël, avec un chalet de Noël, qui fait office de bar, une décoration et de la musique de circonstance, sans parler du menu, adapté lui aussi, comme le détaille le patron, Stéphane Debuyck : "Burgers de foie gras, donc avec du foie gras poêlé. On fait les pommes de terre de foie gras traditionnelles. On fait les soupes qui sont servies dans des bols de pain. On sert du vin chaud et on a les traditionnelles bières de Noël. Je voulais donner cette chance à notre clientèle de revivre ces instants que le covid nous a pris. Donc pendant deux semaines, on va tout baser sur Noël. La troisième semaine, on va baser cela sur la Chandeleur, donc on fera des burgers à base de crêpes et des crêpes bretonnes. Et la quatrième semaine, pour les amoureux, ce sera la version Saint-Valentin où tout sera décoré "à la Saint-Valentin", même les burgers.".

Cette initiative est évidemment aussi une manière d’attirer les clients en se distinguant. "Tout à fait.", explique Stéphane Debuyck, "Il est important aujourd’hui de leur offrir quelque chose de différent. Ils viennent nous soutenir et je pense qu’on peut le faire ce cadeau-là. Il faut être imaginatif. C’est important pour nous de pouvoir discuter avec eux. On perd une partie de la terrasse avec le chalet. Mais c’est pour ça qu’on voulait que le chalet soit à l’extérieur, pour justement avoir ce bar, en vision avec les gens et qu’il y ait cette communication."

Cette ambiance de Noël en mai amuse bien la clientèle. Ces quelques commentaires en attestent : "C’est très spécial.", "C’est génial, c’est décalé. L’ambiance de Noël, pourquoi pas, franchement ?", "C’est original.", "Et c’est top, parce que ça va avec la météo, presque une météo de Noël.", "Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir se rattraper de ce Noël qu’on n’a pas eu et de redécouvrir les saveurs de Noël, qu’on n’a pas eues non plus.".