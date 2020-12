Scandale Nethys: un compte top secret mis au jour, c'était le bas de laine de l'ancien management

C'est un scandale de plus dans la saga Nethys ! Une mission antifraude demandée au consultant externe Deloitte par le nouveau management de Nethys a passé en revue 9 millions de transactions et permis d'identifier un compte bancaire secret qui a servi à payer tous les "extras" de l'ancienne équipe dirigeante, Stéphane Moreau en tête.

Ce compte ultraconfidentiel ouvert chez ING par l'ex-CEO Stéphane Moreau et l'ancien directeur financier Pol Heyse a permis de faire transiter 38,7 millions d'euros de "dépenses atypiques" rien entre 2017 et 2019 au sein des sociétés Nethys, Voo, Win, Editions de l'Avenir et Elicio. Quasi 90% des opérations financières irrégulières découvertes dans le cadre de ce scandale Nethys ont transité par ce compte top secret. Il a notamment servi à payer les super-bonus, assurances-groupes... et aussi les indemnités de rétention de l'ancien management, soit 13,4 millions d'euros brut à Stéphane Moreau, 3,1 millions à Pol Heyse, 1,6 million à Bénédicte Bayer (Nethys a pu en faire saisir une partie sur les différents comptes personnels des trois protagonistes).

Mais ce compte, il fallait tout de même bien le réalimenter de temps en temps. Cela aussi s'est fait dans le plus grand secret et dans l'opacité la plus totale, via des factures envoyées au service financier de Nethys, qui payait visiblement sans trop se poser de question. Ce compte ultraconfidentiel a aussi été alimenté via des prêts de l'assureur liégeois Intégrale, pour un montant de 18 millions d'euros.

La justice liégeoise, qui enquête toujours sur le scandale Nethys, s'est bien sûr vu remettre ce rapport antifraude. L'ancien management de Nethys devra bientôt rendre des comptes.